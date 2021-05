Operação da Polícia Civil no Jacarezinho tem policiais e passageiros do MetrôRio baleados Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por Yuri Eiras e Thalita Queiroz*

Publicado 06/05/2021 13:08 | Atualizado 06/05/2021 16:14

Rio - Moradores do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, relatam que há casas na comunidade com pessoas mortas e feridas. "É sangue puro", descreveu um morador da região. Uma megaoperação nesta quinta-feira já deixou 25 mortos , inclusive um policial civil. A ação tem como objetivo combater traficantes que estariam aliciando crianças e adolescentes para integrar a facção que domina o território. Dez suspeitos foram presos e conduzidos à Cidade da Polícia, em frente ao Jacarezinho.

Familiares de feridos e presos estão na porta da Cidade da Polícia para colher informações de para onde foram levados os suspeitos. "Meu marido estava com a cabeça ensanguentada. A última vez que vi, estava vivo, em pé. Agora fiquei sabendo que está morto. Nem sei em qual hospital, qual delegacia ir", diz a mulher de um deles.

Publicidade

Nem mesmo quem evitou sair de casa por causa dos intensos tiroteios ficou a salvo. Em fuga, bandidos começaram a pular os muros e invadir casas de moradores. Em uma imagem que circula nas redes sociais, um morador registrou o chão de casa repleto de sangue no chão após um criminoso ferido invadir a sua residência.

Moradores tiveram a casa invadida por criminosos baleados durante operação da Polícia Civil no Jacarezinho Divulgação

Publicidade

Um morador, que não quis se identificar, disse que não há proteção por parte dos agentes de segurança durante a operação. "Acho que eles pensam que estão no Iraque", desabafou. Até o momento, quem mora na região está preso dentro de casa, os comércios estão fechados, escolas e uma Clínica da Família da região não estão funcionando. São através dos grupos de redes sociais que moradores tentam se comunicar para identificar se os tiroteios já cessaram ou não.

Há ainda relatos de dezenas de corpos espalhados nas ruas no interior da comunidade do Jacarezinho, além de muitas cápsulas de balas no chão e marcas de tiros nos muros das casas. Em um áudio divulgado pelo RJTV 1, da TV Globo, um morador relatou que policiais estariam tomando uma postura bastante agressiva e, em alguns casos, até pegando telefones de moradores para verificar se estavam enviando mensagem com informações para traficantes. "Estão pegando telefone, agredindo morador e fazendo agressão", disse uma testemunha.

Publicidade

Em um vídeo, moradores se mostram desesperados e discutindo com policiais. Ainda não se sabe de são parentes de alguma vítima.

Flagrante de desespero de familiares de baleado no Jacarezinho. Atualmente não se sabe são parentes de envolvidos ou inocentes. pic.twitter.com/CTSjKt2sZk — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) May 6, 2021

Publicidade

Conduta dos policiais serão apuradas

Em virtude dos relatos de moradores, a ouvidoria da Defensoria Pública disse que vai até a comunidade para ouvir os moradores. Segundo eles, há diversas denúncias sobre a conduta dos policiais durante a operação. A Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OABRJ também está com vários advogados acompanhando a operação.

Publicidade

A Operação Exceptis, foi realizada para prender criminosos que foram identificados em investigações que estariam recrutando crianças e adolescentes para o mundo do crime. Além do tráfico de drogas, os criminosos respondem pelos crimes de homicídio, formação de quadrilha e sequestro de trens.

A Secretaria Estadual de Polícia Civil informou que uma coletiva será realizada ao fim da operação, onde será apresentado o balanço final. Cerca de 200 agentes da Polícia Civil participaram da operação. Policiais militares apoiaram a operação, impedindo a fuga de criminosos pela linha férrea. Entre os feridos estão dois agentes da Polícia Civil e dois passageiros do MetrôRio, baleados dentro de uma composição que passava pela estação Triagem.

Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno