Ao lado de outros governadores, Dias cobrou, em audiência pública remota promovida pela Comissão Temporária Covid-19 no Senado, que o Ministério da Saúde volte a custear os leitos de UTI usados no tratamento de pacientes com a doença Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 12:42

O Fórum de Governadores do Brasil enviou nesta terça-feira ao presidente dos EUA, Joe Biden, uma carta com a solicitação de 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. No documento, os representantes dos estados brasileiros ressaltam a importância dos imunizantes diante da gravidade da pandemia no país.

O documento foi assinado pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), coordenador da temática Estratégia para a vacina contra a Covid-19 do Fórum de Governadores do Brasil.

"A fim de solicitar ajuda humanitária, a ser efetivada por meio da disponibilização de, ao menos, 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 – das 80 milhões que os Estados Unidos da América anunciaram que compartilharia com outras nações –, como forma de antecipação de contratos firmados com a Pfizer, Astrazeneca e Janssen", diz um trecho da carta.

No documento, o Fórum de Governadores avalia que as doses são essenciais em razão da elevada preocupação com o momento atual que enfrenta o país, sob a ameaça de uma terceira onda com

números expressivos de contaminação e mortes diante da rápido propagação de novas variantes do coronavírus, mais letais e contagiosas, em território nacional.

"Essa trágica situação faz com que o Brasil figure, junto com a Índia, na classificação de alto risco, caracterizando-o como potencial deflagrador de uma grave crise social e econômica sem precedentes, com consequências negativas para além das suas fronteiras", afirma outro trecho do documento.

Além disso, os governadores lembram que 80% da população brasileira ainda não foi vacinada, o que, eventualmente, pode potencializar os riscos de disseminação da doença.

"Com base nesse entendimento, os Governadores do Brasil, ciosos dos laços históricos de fraternidade que unem nossos povos, clamam pelo acolhimento do pleito que ora formulam ao governo dos Estados Unidos da América, certos de que apenas a disponibilização de mais imunizantes poderá reverter a inaceitável previsão de mais 200 mil mortes entre nossa população até setembro deste ano", diz o final da carta.

Neste mês, Biden, anunciou que distribuirá para outros países 80 milhões de doses da vacina até o fim do mês de junho. O governo estadunidense anunciou que comprou vacinas contra a Covid-19 suficientes para vacinar três vezes a população dos EUA.

