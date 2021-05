Vacinação da Covid em Duque de Caxias Divulgação

Publicado 26/05/2021 22:03

Rio - A Prefeitura de Duque de Caxias informou, na noite desta quarta-feira, que a vacinação da primeira dose da Pfizer está suspensa a partir desta quinta, 27. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda um novo lote do imunizante para retomar a vacinar a população.

Para quem tomou a vacina da AstraZeneca no dia 18 de março, a aplicação da segunda do imunizante está mantida em algumas unidades de saúde. A partir das 7h, é possível receber o imunizante na Praça Dr. Laureano (em frente ao Hospital do Olho), na Praça do Cruzeiro (Vila Operária) e no Restaurante do Povo.

