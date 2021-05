Além da aplicação da primeira dose de CoronaVac, será oferecido café da manhã para quem comparecer no local Internet

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 15:18 | Atualizado 25/05/2021 15:25

Rio - Dois meses após tentar iniciar um processo de compras de vacinas para o estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde, por meio do chefe da pasta Alexandre Chieppe, alegou que não deu início a qualquer processo administrativo no sentido de adquirir vacinas. O questionamento foi levantado pelo senador Eduardo Girão (Podemos). O secretario defendeu que a compra não ocorreu porque o Ministério da Saúde segue com as remessas da vacinas para imunizar o grupo prioritário.

No mesmo período, o laboratório Pfizer respondeu ao Governo do Estado que não poderia fornecer doses da vacina contra a covid-19 pois não havia mais disponibilidade do imunizante ser alocado para o Brasil por conta da negociação com o Governo Federal.

De acordo com os dados do vacinômetro do estado do Rio, hoje, há mais de 3 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose e pouco mais de um milhão com a segunda. O IBGE estima que a população em todo o estado do Rio é de 17.3 milhões de pessoas.