Publicado 27/05/2021 14:50

Rio - A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e a Polícia Civil, farão, nesta tarde, uma reunião com a família de Lucas Matheus, Alexandre e Fernando Henrique, garotos que estão desaparecidos desde o dia 27 de dezembro. O sumiço aconteceu no Complexo do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Nesta quinta, o desaparecimento completa cinco meses.

O encontro irá acontecer após um pedido da Defensoria. O órgão quer esclarecer qual foi o resultado da última operação, feita na sexta-feira (22) pela Polícia Civil, na região em que os garotos teriam sumido. Na ocasião, 17 pessoas foram presas. Segundo agentes, elas teriam algum envolvimento no sumiço das crianças.

