Inauguração de Posto de Vacinação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Daniel Castelo Branco

Por Yuri Eiras

Publicado 27/05/2021 14:40 | Atualizado 27/05/2021 14:48

Rio - Violinos e violoncelos tocam em harmonia perfeita com as doses de vacina que chegam nos braços de quem se imuniza no Theatro Municipal do Rio, ponto de vacinação inaugurado nesta quinta-feira (27) pela Secretaria Municipal de Saúde. Enquanto as vacinas vão e vem nas seringas, músicos da Ação Social pela Música (ASM do Brasil) tocam em um dos salões da histórica construção.

Samanta Rodrigues foi uma das vacinadas no posto, e aproveitou a localização central do Theatro Municipal, bem pertinho do seu trabalho, na Rua da Assembleia. "Muito feliz, que bom a gente poder se vacinar. Nem todo mundo vai ter a oportunidade, infelizmente. Tenho 46 anos, sou deficiente auditiva e trabalho em uma rede de farmácia. E lá fazemos esse trabalho de engajamento com a população, falando que é importante a vacinação", afirmou.

Até sábado (29), o Rio segue vacinando grupos prioritários. A partir de segunda-feira (31), a vacinação volta a ser por idade simples, sem necessidade de comorbidades ou deficiência:

Segunda-feira (31): mulheres de 59 anos; terça-feira (1/6): homens de 59 anos; quarta-feira (2): pessoas de 59 anos ou mais; quinta-feira (3): mulheres de 58 anos; sexta-feira (4): homens de 58 anos; sábado (5), pessoas de 58 anos ou mais. Confira o calendário completo do mês de junho.