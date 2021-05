Atestado era usado para furar fila de vacinação de Covid-19 Reprodução

Por Bruna Fantti

Publicado 27/05/2021 13:12 | Atualizado 27/05/2021 13:13

Rio -- Policiais Civis da Delegacia de Defraudações (DDEF) prenderam, nesta quinta-feira (27), dois médicos acusados de venda de atestados falsos para golpistas furarem a fila da vacina para covid-19, segundo as investigações.

Os médicos, identificados como Sérgio Mendes Izidoro e Augusto Guedes de Carvalho Filho, foram presos dentro de uma clínica em que trabalhavam, em Pilares, na Zona Norte.

No local foi constatado que ambos vendiam o testado falso por R$ 20 reais. No documento, os médicos atestavam que o paciente possuía comorbidade elencada no Ministério da Saúde como doença que o habilitava para a vacinar contra a covid-19.

Ainda na clínica, os policiais da especializada conseguiram apreender diversos atestados médicos já prontos. Em um deles, por exemplo, estava escrito que a paciente possuía hipertensão arterial.

A reportagem tenta contato com a defesa dos médicos.