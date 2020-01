Polícia faz megaoperação contra a milícia de Rio das Pedras

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público estadual (MPRJ) fazem, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, uma megaoperação contra a milícia que age em Rio das Pedras, Muzema e região, na Zona Oeste do Rio. Na operação Os Intocáveis II, como foi batizada, os agentes pretendem cumprir 45 mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital.

Dentre os procurados, estão policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) e PMs do 18º e 31º BPM (Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes, respectivamente). O servidor público Joailton de Oliveira Guimarães, da Fundação Parques e Jardins, também é um dos alvos da operação.

Joailton foi denunciado por ter solicitado vantagem indevida, através de ajuda financeira, a Murad Muhamad, para agilizar o andamento de um procedimento administrativo de interesse do também denunciado.

Além da prisão preventiva dos policiais investigados, o MPRJ também solicitou à Justiça que eles tenham suspendidos o porte de arma e suas funções.

O Ministério Público do Piauí também ajuda na operação, já que quatro denunciados estariam morando no estado nordestino.



Os 45 alvos da operação:



1. Dalmir Pereira Barbosa



2. Paulo Eduardo da Silva Azevedo



3. Epaminondas de Queiroz Medeiros Junior, o Capitão Queiroz



4. Antonio José Carneiro de Carvalho Lacerda



5. Douglas Rodrigues Moreira



6. Wagner Ignacio



7. Fabio Costa da Silva



8. Alex Fabiano Costa de Abreu



9. Jorge Luiz Camillo Alves



10. Durval de Souza Teixeira



11. Wesley da Silva Rodrigues



12. Alex Batista dos Santos



13. Antônio Narcelio Silva da Costa



14. Ramon Costa dos Santos



15. Lucas de Souza Mattos



16. Marcus Vinicius Azevedo Ramalho



17. Rodrigo Vassali Dutra



18. Francisco Valentim de Souza Junior



19. Antonia Cardoso Almeida



20. Rodrigo Rodrigues Fonseca



21. Caio Fernando Costa de Oliveira



22. Erileide Barbosa da Rocha



23. Adginaldo dos Santos



24. Charles Marques Basílio Gomes



25. Isamar Moura



26. Francisco das Chagas de Brito Castro



27. Walter Alves de Brito



28. Raelson Vieira Brito



29. Josiana Sousa da Silva



30. Fernando Braga Ribeiro



31. Celso Moura Ferreira



32. Carla Alexandra da Fonseca De Araújo



33. Bruno Leonardo Fonseca Teixeira



34. Francisco Francinário Bezerra



35. Higor Alberto Rufino



36. Tereza Paula Silva Felipe



37. Rafael Jesus de Oliveira



38. Uendson Conceição Batista



39. Murad Mohamad



40. Omar Mohamad



41. Geová Fidelis Soares



42. Joailton de Oliveira Guimarães



43. Daniel Alves de Souza



44. Bruno Pupe Cancella



VÁRIOS CRIMES

De acordo com o Ministério Público, a organização criminosa age na região desde 5 de junho de 2014 e é liderada por Dalmir Pereira Barbosa, Paulo Eduardo da Silva Azevedo e Epaminondas Queiroz de Medeiros Júnior, conhecido como Capitão Queiroz. O grupo é investigado pelos seguintes crimes:

. Grilagem

. Construção, venda e locação ilegais de imóveis

. Posse e porte ilegal de arma de fogo

. Extorsão de moradores e comerciantes com a cobrança de taxas mediante "serviços" prestados

. Ocultação de bens adquiridos com participação de "laranjas"

. Pagamento de propina a agentes públicos

. Agiotagem

. Utilização de ligações clandestinas de água e energia nos empreendimentos imobiliários ilegalmente construídos

Ainda segundo o MPRJ, a quadrilha usa arma de fogo para manter o controle sobre a região, além de contar com a participação de agentes públicos, ativos e inativos, especialmente policiais militares e civis. Com os servidores, os milicianos conseguem informações privilegiadas para manter as atividades ilegais e, assim, aumentarem sua área de atuação, "arvorando-se assim em poder paralelo ao Estado".

O grupo investigado age através de diferentes núcleos de atuação, dentre eles, a liderança e seus auxiliares diretos, como policial, segurança, financeiro, "laranjas" e imobiliário.

CASO MARIELLE

Os Intocáveis foi realizada no dia 22 de janeiro de 2019, A operaçãofoi realizada no dia 22 de janeiro de 2019, quando 13 pessoas foram denunciadas por formação de organização criminosa em Rio das Pedras e região . A partir da análise de documentos e aparelhos eletrônicos apreendidos na ocasião foi possível identificar a participação dos novos criminosos em crimes praticados pela mesma quadrilha.

O material mostrou uma intensa conversa entre um dos policiais civis denunciados agora, Jorge Luiz Camillo Alves, com Lessa. Em vários trechos dos diálogos, Ronnie se refere ao policial como o Amigo da 16, numa referência à delegacia onde o agente é lotado.

"Daí a importância da apreensão de documentos, agendas, cadernos de anotações, telefones celulares, notebooks, computadores, dispositivos de armazenamento como pendrives, HDs externos e cartões de memória, com a quebra do sigilo de dados, para a continuidade das investigações", diz trechos da denúncia.

VÁRIAS ESPECIALIZADAS

A ação de hoje é comandada pelo Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) e conta com a participação de várias delegacias e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Um helicóptero da polícia dá cobertura aos agentes.