Idosos de 75 e 76 anos de Volta Redonda falam sobre a importância da vacina contra a covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 10:31 | Atualizado 24/03/2021 10:50

Rio - O laboratório Pfizer respondeu ao Governo do Estado que não poderá fornecer doses da vacina contra a covid-19. De acordo com o comunicado divulgado pela farmacêutica, não há mais disponibilidade do imunizante ser alocado para o Brasil por conta da negociação em andamento com o Governo Federal e que as vacinas devem estar disponíveis para o Rio de Janeiro por meio do Ministério da Saúde.

O Governador Cláudio Castro havia autorizado a compra de cinco milhões de doses da vacina para o Estado do Rio em paralelo às negociações com o Governo Federal. A decisão foi tomada na reunião do novo comitê de enfrentamento à covid, com os secretários da Casa Civil e da Saúde, o procurador e do controlador-geral do estado, criado no último dia 12. O objetivo é adiantar a imunização da população.

Publicidade

De acordo com o decreto de criação do comitê, a comissão fica responsável por entrar em contato com fornecedores e fazer parcerias com outros municípios para garantir o abastecimento de insumos, vacinas e por adotar medidas de transparência nas compras e distribuição dos imunizantes.

Entrega de doses ao Estado do Rio

Publicidade

Esses imunizantes estavam reservados para serem usados como segunda dose. No entanto, no sábado (20), o Ministério da Saúde enviou um ofício aos estados orientando o uso imediato como primeira dose dos imunizantes que estavam retidos para segunda dose da remessa enviada na última quarta-feira (17).

Publicidade

Anvisa

Publicidade

Segundo a Anvisa, o pedido será analisado de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa 476/2021, que estabelece os procedimentos e requisitos para submissão de pedidos de autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de medicamentos e vacinas contra a covid-19.