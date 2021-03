Estado do Rio entrega maior lote de vacinas contra covid-19 aos 92 municípios Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 08:16 | Atualizado 22/03/2021 08:24

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro distribui, nesta segunda-feira, 759.100 doses de vacinas contra a covid-19 aos 92 municípios do estado. Até o momento, esse é o maior lote recebido, com 618.200 doses de CoronaVac e 10 mil doses de Oxford/Astrazeneca para primeira aplicação, e outras 130.900 doses de CoronaVac destinadas à segunda aplicação.



O Ministério da Saúde (MS) entregou ao estado do Rio, no sábado (20), 396 mil doses de CoronaVac e, na sexta-feira (19), 10 mil doses da Oxford/Astrazeneca. Todas serão usadas como primeira dose. O lote de Oxford/Astrazeneca será enviado a 26 municípios que possuem comunidades quilombolas.



As cidades do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá vão retirar as doses por via terrestre, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói.



Para os outros 88 municípios, a distribuição será realizada a partir das 7h, por seis helicópteros, sendo um da Secretaria de Estado de Polícia Civil, dois do Corpo de Bombeiros, um do Governo do Estado e um da Secretaria de Estado de Saúde.

Ministério da Saúde orienta uso das doses para 1ª aplicação

No sábado (20), o Ministério da Saúde enviou um ofício aos estados orientando o uso imediato como primeira dose dos imunizantes que estavam retidos para segunda dose da remessa enviada na última quarta-feira (17). Esses imunizantes estavam reservados para serem usados como segunda dose.







A recomendação também vale para as 5 milhões de doses que serão entregues neste final de semana pelos dois órgãos. Segundo a pasta, a liberação das doses que seriam mantidas em estoque estava em estudo há duas semanas e foi implementada após o aceleramento da produção nas duas instituições brasileiras com a chegada de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) importado. Inicialmente, a orientação do Ministério da Saúde foi pela manutenção de estoques para aplicação da segunda dose dos imunizantes, mas, diante da confirmação de entregas semanais pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo Instituto Butantan, a medida foi tomada para ampliar o número de vacinados em todo o país A recomendação também vale para as 5 milhões de doses que serão entregues neste final de semana pelos dois órgãos. Segundo a pasta, a liberação das doses que seriam mantidas em estoque estava em estudo há duas semanas e foi implementada após o aceleramento da produção nas duas instituições brasileiras com a chegada de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) importado.