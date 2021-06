Disputa entre a prefeitura e a Lamsa se arrasta na Justiça há mais de um ano Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 14:19

Rio - Durante a primeira semana de junho a Lamsa irá realizar a manutenção de semáforos e de painéis de mensagens móveis (PMV) da Linha Amarela. Por conta disso, os motoristas encontrarão interdições parciais ao longo dos dois sentidos da via até o próximo domingo, dia 6 de junho.

A concessionária que administra a via também fará a correção de equipamentos elétricos da via expressa, com a troca de dois postes. As substituições acontecerão na saída 10 (Cidade Universitária), nos postes do sentido Fundão (10A) e do sentido Barra (10B). As equipes de manutenção da concessionária também realizarão reparos nos pontos de energia inoperantes.

Ainda estão programadas para a semana a lavagem, varrição e retirada de resíduos das pistas da Linha Amarela. Todas as intervenções estão previstas para os períodos de menor fluxo de veículos, nos seguintes intervalos de horários: das 10h às 16h e das 21h às 5h dos dias subsequentes. Agentes de tráfego da concessionária prestarão auxílio aos motoristas durante os serviços.