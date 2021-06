Cabines da PM ficam desativas em vias expressas do Rio. Na foto acima a Base da PM na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso Luciano Belford/Agência O Dia

Rio - Na manhã desta terça-feira, policiais militares do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPRV) prenderam dois passageiros de táxi por posse de arma de fogo na Linha Amarela, no sentido Barra da Tijuca. Um fato que chamou a atenção dos agentes foi a inscrição da Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) na pistola modelo glock.

De acordo com a PM, os militares do BPVE realizavam policiamento na Linha Amarela quando um táxi que trafegava pela via chamou a atenção da equipe. Os policiais realizaram abordagem e, após buscas no interior do automóvel, localizaram a pistola.

A dupla foi encaminhada para a 28ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado. O DIA entrou em contato com a Seap e aguarda um posicionamento.