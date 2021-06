Por O Dia

Publicado 01/06/2021 13:48 | Atualizado 01/06/2021 18:43

Rio - Mesmo com críticas do secretário de Fazenda e Planejamento do Rio, Pedro Paulo, a Uber garantiu, nesta terça-feira (01),da rede pública na vacinação. Destinada a facilitar a locomoção dos agentes de equipes da Saúde da Família na vacinação em domicílio, a ajuda de R$ 400 mil em códigos promocionais foi chamada de "esmola" pelo deputado federal licenciado."Essa doação foi firmada com a secretaria municipal de saúde, inclusive foi publicada no Diário Oficial. Até o momento não surgiu nada diferente do que foi publicado no DO, então apesar dessa declaração do secretário segue valendo e os profissionais podem usar as viagens profissionais", disse a assessoria de comunicação do Uber.De acordo com o aplicativo de transporte, os códigos promocionais vêm sendo usados pelos profissionais de saúde e até que haja alguma notificação oficial tudo será mantido como está. Os agentes do Saúde da Família recebem os códigos e precisam inseri-lo no aplicativo para que o desconto da viagem gratuita seja ativado.Para Pedro Paulo, que questionou a ajuda via Twitter, a empresa deveria ajudar o Rio pagando imposto para oferecer seu serviço. "Não queremos esmola da Uber. Se querem ajudar o Rio, paguem imposto aqui ou, no mínimo, a Taxa de Uso de Via que suspenderam por liminar. Para facilitar, envio boleto da taxa de maio. Essa tal parceria tá suspensa. Seguimos com o TáxiRio que é regular e paga imposto", disse.Junto com a publicação, o deputado colocou um boleto no valor de mais de R$ 962 mil.A SMS foi procurada para saber se haverá alguma alteração no Diário Oficial após a declaração, mas até o momento não obteve retorno.