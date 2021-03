No último sábado, o Assaí Atacadista e a Light inauguraram um novo ponto de reciclagem na Ilha do Governador Divulgação

Rio - O projeto Light Recicla oferece aos clientes a possibilidade de realizar o descarte ambientalmente correto de resíduos recicláveis e ainda obter descontos na fatura de energia. Em parceria com o Assaí Atacadista, no último sábado, a iniciativa inaugurou um novo ponto de reciclagem na loja do Assaí Ilha do Governador (Avenida Maestro Paulo Silva, nº 100, bairro Jardim Carioca).

Os resíduos serão pesados e precificados, de acordo com a tabela praticada pelo programa, e o valor final será revertido em bônus para pagamento da conta de luz. Para ter acesso ao benefício, o cliente da Light deve levar aos postos de coleta nas lojas Assaí materiais como metal (latinhas de alumínio e ferro), papel ou plásticos (garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza e higiene) e óleo de cozinha, e também uma conta de energia elétrica recente.

Para agilizar o processo de entrega e pesagem dos resíduos, os materiais devem ser separados e limpos antes da destinação. Papéis e plásticos, por exemplo, não podem estar sujos ou molhados. No caso das latas de alumínio, devem estar sem areia, pedra ou materiais que comprometam a pesagem. Já o óleo de cozinha usado deve ser levado em recipientes fechados, como garrafas PET.

Ecopontos

Atualmente, a ação de reciclagem da Light tem 8 ecopontos para atendimento ao cliente na cidade do Rio de Janeiro, além de outros 64 ecopontos funcionando em instalações de parceiros do projeto, como por exemplo hotéis, mercados e escolas. Devido à pandemia e visando proteger a saúde da população, o atendimento nos ecopontos retornou com postos e horários de atendimento reduzidos e com medidas de higiene redobradas. Para saber mais sobre o projeto, acesse: www.light.com.br/lightrecicla

Ecopontos Light Recicla & Assaí



- Ecoponto Assaí Ilha do Governador



Endereço: Avenida Maestro Paulo e Silva, nº 100, bairro Jardim Carioca – Ilha do Governador



Horário de funcionamento: terça e quinta-feira, das 08:30 às 13:00 e das 14:00 às 17:00, e sábado das 09:00 às 12:30.



- Ecoponto Assaí Duque de Caxias



Endereço: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, nº 2973, Vila Centenário



Horário de funcionamento: segunda e quarta-feira, das 08:30 às 13:00 e das 14:00 às 17:00, e sábado das 09:00 às 12:30.