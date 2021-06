Assaí Atacadista está com mais de 30 vagas de emprego abertas na cidade do Rio de Janeiro Divulgação/Assaí Atacadista

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 10:53 | Atualizado 02/06/2021 10:54

Rio - O Assaí Atacadista está com mais de 30 vagas de emprego abertas na cidade do Rio de Janeiro. As oportunidades abrangem diferentes funções operacionais das lojas da região. Entre alguns dos postos de trabalho, estão aprendiz, chefe de seção de mercearia e perecível, operador de loja, operador de caixa, fiscal de prevenção, entre outras.



Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://assai.gupy.io/. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.



Como medida de prevenção contra a Covid-19, o processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% on-line, junto com uma série de medidas para garantir a segurança dos colaboradores e clientes da rede em todo o Brasil.

O Assaí informou que oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede possui, ainda, um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.