O Instituto PROA, ONG que cria oportunidades de desenvolvimento e empregabilidade para jovens de baixa renda, acaba de chegar ao Rio de Janeiro. Com o projeto, jovens entre 17 e 22 anos de idade, que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e que buscam seu primeiro emprego, terão a oportunidade de se aperfeiçoarem para o mercado de trabalho e se conectarem com vagas. Com inscrições abertas até o dia 2 de julho e totalmente gratuita, a plataforma online oferece 100 horas de aula com orientação e apoio de tutores em encontros semanais ao vivo.





Para formatar o curso, que começa no dia 5 de julho na plataforma.proa.org.br , profissionais do Instituto PROA entrevistaram mais de 70 empresas com o objetivo de entender as reais demandas do mercado de trabalho, assim como as competências necessárias para os jovens estarem preparados para o início de carreira."Nossa meta é contribuir para que os jovens tenham oportunidades de trabalho e estejam preparados para iniciarem a carreira profissional. Segundo dados divulgados recentes pelo IBGE o desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos ficou em 31,4% no 3º trimestre de 2020. É o maior índice já registrado. A falta de experiência e oportunidades de estudo, aliado ao cenário da pandemia faz com que os jovens sofram mais com o desemprego", afirma Alini Dal'Magro, CEO do Instituto PROA.

A Plataforma PROA já é um sucesso em São Paulo e tem como objetivo preparar os jovens para o mercado de trabalho dentro dos seguintes temas: Autoconhecimento (20 horas), Planejamento de Carreira (20 horas), Projeto de Vida (20 horas), Raciocínio Lógico (20 horas), Comunicação (20 horas) e Trilha Técnica (50 horas/opcional). Ao final os alunos que concluírem estarão aptos para participarem de processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos receberão certificado de conclusão emitido pelo PROA e terão acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.



"Todo esforço e dedicação para ajudar esse jovem é válido. Acreditamos que quanto mais cedo ele tenha contato com habilidades que ainda não foram desenvolvidas ou que precisam ser aprimoradas, mais chances eles terão de serem bem-sucedidos profissionalmente, independentemente do que eles queiram fazer”, disse a CEO.

Primeiros passos



“O curso está agregando muito na minha vida. Estou descobrindo muitas coisas sobre mim, e isso está me ajudando a descobrir o meu caminho. Agora tenho mais certeza da carreira que quero seguir, começando por um curso na faculdade. Me sinto mais segura para o mercado de trabalho, graças a Plataforma PROA. Todos os encontros e atividades têm me amadurecido muito, e acredito que todos deveriam ter uma oportunidade assim”, afirma Letícia Vitória Salgado da Silva, de 18 anos.



A iniciativa conta com a parceria da Procter&Gamble, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Institucionais (SEDEERI) e da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN RJ).