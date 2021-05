Empreendedor poderá participar de um circuito virtual gratuito com dicas para alavancar o negócio Reprodução

Publicado 31/05/2021 12:52

Rio - Durante três dias, o empreendedor poderá participar de um circuito virtual gratuito com dicas de como fazer um plano de vendas para o seu negócio, organizar e realizar uma live shopping para divulgação e vendas nas suas lojas físicas, digitais e redes sociais. O Sebrae Rio e o Sistema Fecomércio RJ elaboraram uma programação especial para potencializar o faturamento dos pequenos negócios em uma data importante para o comércio varejista como o Dia dos Namorados, assim como outras datas comemorativas.

A programação ocorrerá entre os dias 9 e 11 de junho, começando sempre às 9h. Para este evento, basta acessar o link e realizar a inscrição (https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/evento/312150789-circuito-dia-dos-namorados-como-fazer-campanhas-poderosas-e-vender-mais).



“Os pequenos negócios passam por grandes desafios. No nosso último levantamento, 30% queriam equilibrar as finanças, 24% manter o volume de vendas e 21% desejavam planejar suas atividades diante da crise. Essa é uma oportunidade para atingir esses objetivos. Desde o ano passado, a parceria com o Sistema Fecomércio vem contribuindo para ampliar capacitações e levar as melhores práticas para os empreendedores. Em mais uma edição colaborativa, a campanha para o Dia dos Namorados, ensinará técnicas, assim como ferramentas e orientações para apresentar essas campanhas nos canais digitais das empresas e em espaços físicos”, explica Poliana Valente, analista do Sebrae Rio.



“O Dia dos Namorados é uma das datas mais importantes para o comércio. Em 2020, foi responsável por movimentar mais de R$ 700 milhões na economia fluminense. A parceria do Sistema Fecomércio RJ com o Sebrae Rio tem como objetivo preparar os empresários e comerciantes ainda melhor para as vendas em torno da data. Elaboramos, em conjunto, uma programação focada nos pequenos empreendedores. Nosso intuito é potencializar ao máximo as vendas e, consequentemente, o faturamento das operações do comércio, em especial dos pequenos empresários, aqueles comerciantes de bairro, que representam a maioria dos lojistas do Rio de Janeiro”, ressalta Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente da Fecomércio RJ.



Os assuntos do circuito são interdependentes e conectados. Dessa forma, o empreendedor pode optar por uma experiência mais completa ou dependendo da sua disponibilidade, o empresário pode participar de um único dia. No 1º dia, o empreendedor aprenderá técnicas para um melhor planejamento de vendas nas lojas físicas, virtuais ou nas redes sociais.

No 2º dia, o empresário receberá orientações de como anunciar sua marca e vender produtos, através de uma live shopping. No último dia, as estratégias elaboradas e o aprendizado dos dois primeiros dias serão colocados em prática, onde o participante conhecerá os canais mais apropriados para realização desse tipo de venda, além de orientações comportamentais, ambientação do espaço e engajamento do consumidor paras as vendas.