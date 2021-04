Petrogotas Serviços passou a se destacar no combate ao coronavírus desde o início da pandemia Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 08:00

Atuante no segmento de limpeza industrial e descontaminação de superfície offshore e onshore, a Petrogotas Serviços, desde o início da pandemia passou a se destacar no combate ao coronavírus. A empresa investiu em equipamentos, mão de obra especializada e produtos licenciados para a realização do serviço de descontaminação de ambientes, eliminando, em minutos, as bactérias e os vírus, incluindo a covid-19.

Em pouco mais de um ano, foram realizadas mais de três mil descontaminações. No mesmo período, a empresa fortaleceu o seu quadro de funcionários e gerou mais de 80 contratações. Em 2021, a Petrogotas registrou um crescimento dez vezes superior se comparado a 2019. Em meio ao progresso, hoje, a infraestrutura da empresa possibilita a realização de inúmeros serviços simultâneos em todo estado do Rio de Janeiro.

O diretor João Paulo Gorni acompanha de perto todas as operações da companhia, fazendo questão de investir em qualidade e segurança. Desta forma, o executivo busca garantir o fornecimento de um serviço que atenda ou supere as expectativas do cliente, sem abrir mão da segurança dos funcionários.

“Tenho orgulho da empresa que estamos construindo, em meio à crise conseguimos gerar empregos, faço questão de sempre ter contato com todos os funcionários e mostrar o quanto é importante o trabalho que estamos fazendo. A satisfação dos colaboradores é também muito importante para o sucesso da empresa”, enfatiza João Paulo.

Focada na qualidade de serviços, segurança e saúde dos seus trabalhadores, a Petrogotas também se empenha em ações sociais, como a descontaminação de postos de saúde, centros de acolhimento e hospitais públicos. A empresa também realiza entregas de cestas básicas e higiênicas em comunidades em situação de vulnerabilidade.

O combate ao coronavírus depende de várias ações, entre elas, atividades de prevenção para diminuir a disseminação do vírus. Sendo assim, o contexto atual revela a importância do serviço de descontaminação de ambientes. No segmento offshore, muitas empresas entenderam a relevância desse trabalho, já que o ambiente fica mais seguro e, por consequência, as pessoas se sentem mais confortáveis em um local higienizado.

Exemplo de empreendedorismo, a Petrogotas também mostra que é possível inovar mesmo em períodos de crise. A descontaminação de ambiente vem se tornando parte da rotina, com o intuito de conservar os ambientes protegidos, sendo uma das ações de combate e prevenção para manter seu espaço funcionando.

Com o slogan “Estamos aqui para cuidar de você”, João Paulo afirma: “O slogan da empresa é o que nos move. Cuide de si, cuide de seus funcionários, seus clientes e sua empresa. Toda essa fase vai passar, e como todo momento difícil, vamos tirar lições dos aprendizados. Uma delas certamente será nossos hábitos e rotina de higiene pessoal e coletiva. Enquanto isso, seguimos na nossa luta!”, acrescenta o diretor da empresa.