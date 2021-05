Para isso, é necessário acessar o site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br) e, em seguida, consultar o serviço Meu imposto de Renda no Portal e-CAC Divulgação

Publicado 28/05/2021 16:48

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2021, ano-base 2020, será pago na próxima segunda-feira. Os valores serão liberados em cinco lotes diretamente na conta indicada pela pessoa. Para os contribuintes que fizeram a declaração e pretendem verificar se será reembolsado ou se caiu na malha fina, confira como checar com o passo a passo que o DIA elaborou.

Para isso, é necessário acessar o site da Receita Federal ( https://www.gov.br/receitafederal/pt-br ) e, em seguida, consultar o serviço Meu imposto de Renda no Portal e-CAC. O login deve ser feito com CPF, código de acesso, gerado com o recibo das duas últimas declarações entregues, e senha. Caso tenha problemas nos dados, o contribuinte pode regularizar retificando a declaração.

Primeiro lote

O primeiro grupo a receber são os contribuintes com prioridade legal: idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério. Depois, será respeitada a ordem de entrega da declaração, ou seja, quem entregou logo no início do prazo receberá antes.

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, no nome do titular da conta. Se por algum motivo o crédito não for realizado (se, por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).



Cerca de 390 mil contribuintes ainda não receberam a restituição de 2020 em razão de pendências em suas contas bancárias e têm saldo disponível para resgate ou reagendamento junto ao Banco do Brasil. Após um ano, se o resgate não for feito, deverá ser solicitado por meio do Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, disponível no portal e-CAC. O prazo para pedido de pagamento de restituição na Receita Federal é de 5 anos.