Há oportunidades tanto para Nível Médio quanto Superior Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:31 | Atualizado 28/05/2021 15:32

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) está com 340 vagas de emprego disponíveis nesta semana. Há oportunidades para diversos perfis, com e sem experiência, além de abarcar diversos segmentos do mercado de trabalho. Pessoas com deficiência (PCDs) também podem buscar uma colocação.



A qualificação também é foco da SMTE. Para isso, a Pasta firmou parceria com o Instituto Crescer e, através do Projeto Geração Crescer, está oferecendo 60 mil vagas para cursos online, gratuitos e certificados. Já foram mais de 10 mil inscritos nos seis módulos oferecidos pelo Projeto.

Para fazer inscrição, basta preencher o formulário no site https://geracaocrescer.org.br/web/cursos/. A plataforma oferece cursos de inglês, produtividade, comunicação e expressão, educação financeira, cultura digital e qualidade de vida e trabalho.

Publicidade







Confira as vagas de emprego disponíveis:



- Fundamental completo



Padeiro



Açougueiro



Atendente de Padaria



Auxiliar de Cozinha



Atendente de Lanchonete



Sushiman



Peixeiro



Mecânico Diesel



Motofretista



Auxiliar de Peixaria



Repositor



Frentista





- Superior completo



Farmacêutico





Vagas para pessoas com deficiência



- Fundamental incompleto



Operador de Supermercado Para fazer o cadastro e concorrer a essas vagas, o candidato deve enviar o currículo para o e-mail [email protected] Confira as vagas de emprego disponíveis:- Fundamental completoPadeiroAçougueiroAtendente de PadariaAuxiliar de CozinhaAtendente de LanchoneteSushimanPeixeiroMecânico DieselMotofretistaAuxiliar de PeixariaRepositorFrentista- Superior completoFarmacêuticoVagas para pessoas com deficiência- Fundamental incompletoOperador de Supermercado

- Fundamental completo



Repositor



Auxiliar de Frente de Caixa



Deposista/Carregador



Operador de Câmara Fria



Auxiliar Operacional - Limpeza



Assistente de Loja





- Médio incompleto



Empacotador





- Médio completo



Auxiliar Administrativo



Atendente de Lanchonete