Magazine Luiza chega a Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 08:58

Volta Redonda - A empresa Magazine Luiza, uma das maiores redes varejistas do Brasil, irá inaugurar uma filial na cidade de Volta Redonda. A previsão é de que a loja, instalada na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, seja inaugurada no dia 25 de junho. Segundo as informações, cerca de 41 vagas diretas de empregos serão disponibilizadas.

O anúncio da chegada da rede aconteceu durante reunião realizada na prefeitura com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Sérgio Sodré. Durante o encontro, os representantes da Magalu se disponibilizaram a oferecer para os comerciantes de Volta Redonda, o uso da plataforma digital da empresa para a realização de vendas.

Publicidade

A proposta foi apresentada ao presidente da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), Luís Fernando Soares Cardoso, e outros diretores da entidade.

“Estamos nos preparando para entrar no estado do Rio de Janeiro desde o ano passado e vamos fazer isso com muita força. Junto com a Magalu em Volta Redonda, estaremos inaugurando 30 lojas no mesmo dia. E Volta Redonda será a primeira a ter uma loja na região Sul Fluminense. Além do Magazine Luiza, loja física, estamos firmando parcerias para vender produtos do comércio local para todo o país; aumentando a visibilidade dessas lojas, através do nosso site, e alavancando muito as vendas”, afirmou a gerente de operações da loja de Volta Redonda, Estela Pereira da Silva.

Publicidade

O presidente da Aciap-VR falou sobre a importância da chegada da Magazine Luiza a Volta Redonda e o fortalecimento do comércio local, atingido pela pandemia do novo coronavírus. Para ele, a parceria pela plataforma digital vai gerar mais renda e empregos na cidade.

“A Magazine Luiza, a Magalu, vai ser uma grande empresa em Volta Redonda e ajudará muito no desenvolvimento da cidade, auxiliando o comércio local. Precisamos hoje de lojas físicas, mas também das vendas online. O e-commerce chegou para ficar. Antigamente o comerciante tinha muita dificuldade para vender online, por causa da estrutura, mas com esta parceria com a Magalu vamos facilitar a venda online do micro, pequeno e médio empresário. Se o comerciante local aumentar em 50% as vendas no online, ele vai ter que contratar mais e consequentemente terá que investir; abrindo postos de trabalho, com geração de renda e desenvolvimento para Volta Redonda”, considerou Cardoso.