Há oportunidades tanto para Nível Médio quanto Superior Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 16:30

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza, nesta semana, 360 oportunidades, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense e Serrana do Rio de Janeiro. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Na Região Metropolitana, são oferecidas 199 oportunidades. Destas, 100 vagas são para atuar como Operador de Telemarketing, tendo como pré-requisito ter o ensino médio completo. Também existem vagas para assistente administrativo, mecânico, entre outras.

Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 138 vagas oferecidas. Entre elas, 51 vagas para técnico de suporte de TI, 19 vagas para programados de sistemas de computador. Além de oportunidades para recepcionista, vigia, entre outras.

Moradores da Região do Médio Paraíba podem se candidatar a uma das 15 vagas oferecidas. São oportunidades para técnico de enfermagem, motorista de caminhão, auxiliar de limpeza, analista de recursos humanos, entre outras.

Na Região Centro-Sul Fluminense são divulgadas 8 vagas. Entre as opções, existem oportunidades para ajudante e auxiliar de cozinha, garçom, comprador e motorista de caminhão.

Cadastro

Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.

