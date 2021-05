Curso de idiomas está em busca de professores de inglês Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 18:05

A rede de cursos Brasas English Course está com vagas abertas para professores de inglês. As vagas de professor de inglês são para trabalhar no Rio e Grande Rio. As inscrições vão até o dia 11 de junho.



Para se candidatar, não precisa ter experiência, basta ser didático, comunicativo, ter excelente fluência em inglês, gostar de ensinar, habilidade para lidar com os alunos e, acima de tudo, amar o idioma! Estar sempre disposto a aprender e crescer profissionalmente também é fundamental para fazer parte da equipe BRASAS.



O processo de seleção dos novos professores do curso é realizado da seguinte forma: análise de currículo, entrevista em inglês e programa de treinamento.