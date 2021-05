Vagas são direcionadas a diversas áreas de atuação Reprodução/Internet

O Rio de Janeiro continua a sua trajetória positiva na geração de postos de trabalho. O estado ficou em 8º lugar no ranking nacional em abril. Os dados do Novo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) apontam um saldo positivo de 4.503 empregos formais. O último semestre apresentou um crescimento de 312,1% no saldo de empregos em relação ao anterior.

Dos cinco setores de atividade econômica analisados, quatro apresentaram saldo positivo, com destaque especial para o setor de Serviços, com 2.569 novas vagas. A Construção, com 1.119, a Indústria, com 894, e a Agropecuária, com 261, também apontam uma trajetória de alta na retomada dos empregos. O setor do Comércio apresentou uma queda, com um saldo negativo de 340 vagas.



"Neste último mês houve um aumento percentual nas vagas da Construção Civil, um setor importantíssimo para a retomada do desenvolvimento econômico do estado", destacou o subsecretário da Secretaria de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro, Julio Saraiva.

No acumulado dos últimos seis meses (novembro de 2020 a abril de 2021), o Rio de Janeiro apresentou saldo de 68.642 postos formais. Já nos seis meses anteriores (maio de 2020 a outubro de 2020) houve um saldo negativo de 32.359.



Apesar de um crescimento mais tímido em relação ao mês de março, o Rio de Janeiro continua numa tendência de subida na curva de emprego. A estabilidade vem mantendo o estado entre a 8ª e a 5ª posição no ranking de geração de vagas nos últimos meses, um cenário positivo levando em consideração a tendência de queda observada no país.



Os jovens, da faixa etária de 18 e 24 anos, continuam se destacando nas vagas preenchidas. Foram 3.994 pessoas dessas idades que entraram ou retornaram ao mercado de trabalho, representando a maioria dos contratados. No recorte por grau de instrução, mais de 70% dos postos foram para pessoas que possuem o Ensino Médio Completo.