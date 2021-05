Segundo Sebrae Rio, micro e pequenas empresas geraram mais empregos formais que as médias e grandes empresas do Estado do Rio Divulgação/Sérgio Lima

Uma feira de empregos será oferecida para quem procura uma oportunidades de emprego neste sábado, dia 22, com 296 vagas de emprego. Por conta da pandemia, o atendimento será totalmente virtual. Os candidatos que estiverem de acordo com o perfil solicitado pela empresa contratante serão encaminhados para entrevista com a equipe de RH da vaga pertinente.

O responsável pela ação de emprego da Comunidade Católica Gerando Vidas, Paulo Vasconcelos, contou que entende a realidade de diversos brasileiros que se encontram desempregados. "Desenvolvemos o site para driblar esse momento de pandemia, e fazer a ponte entre o candidato e o contratante", disse. A feira será através do portal www.trabalhobrasil.com.br.

Entre as vagas disponíveis a feira vai oferecer oportunidades para cargos como vendedor, operador de máquina, ascensorista, passadeira, bombeiro hidráulico, assistente de transporte, auxiliar de loja, operador de loja, auxiliar de cozinha, cozinheira, auxiliar de serviços gerais, padeiro, costureira, faxineira, zelador, cabeleireiro, recepcionista, assistente de SAC, auxiliar administrativo, maqueiro e estoquista.