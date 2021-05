Interessados devem atualizar o cadastro no site do CIEE Rio. Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 16:10

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) oferece 408 oportunidades para diversos segmentos e níveis de escolaridade. As oportunidades foram captadas durante a semana e já estão disponíveis no sistema da pasta. Pessoas com deficiência também podem concorrer. Das 408 vagas, 129 são especificamente para PCDs.

Além das oportunidades de emprego, a SMTE também está ofertando vagas para cursos de capacitação. Nesta semana, a pasta fechou parceria com Instituto Crescer para oferecer mais de 60 mil vagas para cursos online, gratuitos e com certificação.

Publicidade

O objetivo da parceria é melhorar a empregabilidade no Rio, incrementando novos conhecimentos ao currículo dos candidatos. Estão disponíveis cursos de inglês, educação financeira, cultura digital e outros. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site do Projeto https://geracaocrescer.org.br/web/cursos/





Confira a seguir as vagas captadas pela SMTE Para concorrer as vagas de emprego disponíveis, o candidato pode fazer o cadastro nos Centros Municipais de Emprego (Tijuca, na Rua Camaragibe, 25; e Jacarepaguá, na Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102) ou através do e-mail [email protected]

Publicidade

- Fundamental completo



Auxiliar de Cozinha



Atendente de Padaria



Atendente de Lanchonete



Padeiro



Motofretista



Manipulador de Alimentos



Sushiman



Açougueiro



Sommelier



Peixeiro



Auxiliar de Peixaria



Repositor



Auxiliar de Cozinha



Frentista





- Ensino Superior



Farmacêutico





- Vagas para PcD



Fundamental Incompleto:



Operador de Carga e Descarga



Ajudante de Almoxarifado



Operador de Supermercado



Auxiliar de limpeza





Fundamental Completo:



Auxiliar de Manutenção



Auxiliar de Estoque



Ajudante de Caminhão



Auxiliar Operacional de Limpeza





Ensino Médio incompleto:



Auxiliar Logístico I



Empacotador



Publicidade

Ensino Médio completo:



Atendente de Lanchonete



Auxiliar Administrativo



Auxiliar Administrativo 4h/dia



Auxiliar Administrativo / Operacional 4h/dia



Técnico de Segurança do Trabalho



Superior Completo (TI, Administração, Contabilidade)



Analista Administrativo

Ensino Superior completo (TI):



Arquiteto de Soluções



Analista de Infraestrutura



Analista de Desenvolvedor Net e Net Pleno



Analista de Desenvolvedor Java



Designer



Web Designer



Analista de BI