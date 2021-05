Por O Dia

Publicado 27/05/2021 11:45

Rio - Aprender dicas de desenvolvimento de negócios inovadores, tecnologias e soluções criativas podem ser um diferencial no currículo. Para saber mais sobre o novo cenário do mercado de trabalho e oportunidades, nesta quinta-feira (27), às 19h, acontece o “FabLab Open Day”. O terceiro de uma série de encontros virtuais e gratuitos programados para o ano será com o tema "Cortadora à Laser". O bate-papo, transmitido no Youtube da Firjan SENAI , será realizado diretamente do FabLab da Firjan SENAI Campos e irá contar com a participação de especialistas da instituição e profissionais do mercado.O encontro vai mostrar tecnologias disponíveis no espaço de Educação para a Inovação que, através da prototipagem de ideias, pensa em soluções de desafios reais. Além disso, serão apresentadas as funcionalidades operacionais e produtivas de uma máquina de corte à laser, utilizando vários materiais, como: madeira, acrílico, couro, e MDF para produzir diversos produtos.Adilson Dantas, analista Técnico de Educação Profissional da Firjan SENAI, explica que os laboratórios com equipamentos de última geração focam na construção de conhecimentos por meio de projetos, desenvolvimento da criatividade e estímulo à inovação. “O mundo está em constante transformação e a ideia é ajudar na formação de multiprofissionais para um mercado tão exigente. Por conta da pandemia, os encontros serão on-line. Só não podemos perder o foco em criar diferenciais no currículo”, alertou Dantas.Um dos principais objetivos do FabLab Open Day virtual da Firjan SENAI é mostrar tudo que é possível no laboratório de educação para inovação. Especialistas levantam questões como modelagem de ideias, fabricação digital, prototipagem para solução de desafios reais e diversas outras possibilidades. Os encontros serão sempre realizados nas últimas quintas-feiras do mês.