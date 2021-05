Interessados devem atualizar o cadastro no site do CIEE Rio. Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 18:55 | Atualizado 21/05/2021 18:58

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTR) disponibiliza 416 vagas, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência. As vagas são para diversos tipos de escolaridade e segmentos profissionais. O encaminhamento é feito de acordo com o perfil exigido pela empresa. A partir disso, a SMTE seleciona os currículos compatíveis e encaminha para o setor de recrutamento das empresas.





Além de emprego, a Secretaria Municipal de Trabalho segue ofertando vagas para cursos de capacitação. Em parceria firmada com o Instituto Crescer, o Projeto Geração Crescer está oferecendo 60 mil vagas para cursos online, gratuitos e certificados. Para participar dos cursos, basta se inscrever através do site https://geracaocrescer.org.br/web/cursos/. Já foram mais de sete mil inscritos em uma semana e são abordados vários temas dentro da plataforma: inglês, produtividade, comunicação e expressão, educação financeira, cultura digital e qualidade de vida e trabalho.





Confira a seguir as vagas



Fundamental incompleto



Pedreiro



Ajudante de Pedreiro





Fundamental completo



Padeiro



Açougueiro



Atendente de Padaria



Atendente de Lanchonete



Auxiliar de Cozinha



Sushiman



Peixeiro



Auxiliar de Peixaria



Manipulador de Alimentos



Motofretista



Repositor



Auxiliar de Cozinha



Sommelier



Frentista





Ensino Médio completo



Ensino Superior

Farmacêutico







Vagas para PCDs



Fundamental incompleto



Operador de Supermercado



Ajudante de Almoxarifado





Fundamental completo



Auxiliar de Manutenção



Ajudante de Cozinha



Auxiliar Operacional de Limpeza





Ensino Médio incompleto



Auxiliar Logístico I



Atendente de Lanchonete



Operador de Carga e Descarga



Auxiliar Logístico



Empacotador





Ensino Médio completo



Auxiliar Administrativo



Auxiliar Administrativo 4h/dia



Auxiliar Administrativo/Operacional 4h/dia



Ascensorista



Superior Completo (TI, Administração, Contabilidade)



Analista Administrativo



Arquiteto de Soluções



Analista de Infraestrutura



Analista de Desenvolvedor Net e Net Pleno



Analista de Desenvolvedor Java



Designer



Web Designer



Analista de BI