Quebra-molas feito por criminosos é destruído pela polícia em VR Divulgação/PM

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 15:54

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar encontraram na tarde de quarta-feira, dia 26, a construção irregular de um quebra-molas quando passavam pela Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Segundo os moradores, a construção foi feita por ordem do “chefe do tráfico” para impedir a circulação de viaturas e ainda um carro foi colocado no local para “camuflar".

Os próprios policiais fizeram a retirada do quebra-molas e a Guarda Municipal (GMVR) foi acionada para remover o veículo que estava parado próximo a construção.

Ainda de acordo com a PM, na localidade as rondas serão intensificadas. O número para denúncias é o 0800-0260 667.