Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) reabriu o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro Verde Vale,Dr. Walter Bürger na manhã desta quarta-feira, dia 26. A unidade volta a atender as mais de 1500 famílias cadastradas com serviços sociais e oficinas produtivas.

Para a unidade, a Smac, além de todos os serviços sociais, está programando oferecer cursos de violão, artesanato reciclado, barbeiro, customização e abrirá o Telecentro, com aulas de inclusão digital, diariamente para a comunidade.

Ainda no bairro, o secretário da pasta, Munir Francisco, visitou a sede do Centro de Convivência Sirlene Lacerda, localizado na Rua Paraíso da Garças. O novo espaço, um antigo posto de saúde e um Cras desativados, foi reformado pela Smac e apoiado pelo projeto local Nós do Povo.

No Centro de Convivência serão ofertados cursos de farmácia, Recursos Humanos e Administração, além de atendimentos jurídicos e oficinas de cabeleireiro, manicure e artesanato. As atividades no Cras já estão com inscrições abertas e no Centro de Convivência, os cursos estarão disponíveis a partir do dia 7 de junho.



Com a rebertura do Cras, o vice-presidente do Grupo de Convivência Felicidade, Antônio Alcântara Militar, 68 anos, avisou que as reuniões do grupo voltarão imediatamente.

“Sentimos muita falta com o fechamento, mas agora faremos as nossas reuniões, festinhas de aniversário e os bons passeios, para a Feira da Roça, onde todos podem dançar muito. Além das atividades que vamos receber do Cras”, festejou ele, ao lado da esposa, Maria Raimunda, também integrante do grupo.

Após a cerimônia de abertura do Cras, o secretário Munir Francisco visitou as instalações do Centro de Convivência Sirlene Lacerda, que faz parte dos serviços do Cras Verde Vale e tem apoio do Projeto Nós do Povo. No local, foi recebido por familiares da homenageada, inclusive a filha Milena Lacerda e o sobrinho João Paulo Peixoto. Sirlene morreu vítima de feminicídio em 2019.

“Hoje vemos que a morte dela não foi em vão. E este Centro de Convivência marca a luta contra a violência às mulheres. Vamos sentir a presença dela aqui na comunidade”, disse o sobrinho.