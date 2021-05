Pinos de cocaína apreendido no bairro Santo Agostinho nesta quarta-feira, dia 26 Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 19:30

Volta Redonda - Uma grande apreensão de cocaína aconteceu nesta quarta-feira, dia 26, em Volta Redonda. Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 14.595 pinos da droga, na Servidão Marapim, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Segundo a PM, o entorpecente renderia aos traficantes cerca de R$ 250 mil. A ação dos policiais aconteceu após denúncia de que o entorpecente chegaria ao local.