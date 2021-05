Dados covid-19 desta quarta-feira, dia 26, em Volta Redonda Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 18:46

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda divulgou os dados sobre o coronavírus nesta quarta-feira, dia 26, e mais cinco óbitos foram registrados. Com a atualização, a cidade chega ao total de 865 mortes por conta da doença.

Ainda de acordo com o informativo, as taxas de ocupação de leitos por pacientes com covid-19 na rede pública são de 89% de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 74% de leitos clínicos; já na rede privada: 39% de leitos clínicos e 61% de UTI.

Publicidade

Segundo os dados do governo municipal, os casos confirmados da doença são 29.442 e os notificados como suspeitos 75.496.

Vacinação - O governo municipal informou que 117.877 doses já foram aplicadas, sendo 82.270 da primeira dose e 35.607 da segunda dose.