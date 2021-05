A artesã Ingrid Anne Mesquita recebe a primeira carteirinha Divulgação

Volta Redonda - A Secretaria de Estado de Turismo, através do Programa Estadual de Artesanato, entregou nesta terça-feira, dia 25, a Carteira Nacional do Artesão para 39 profissionais de Volta Redonda.

O documento, repassado pelo secretário estadual Gustavo Tutuca, garante o acesso a microcrédito e vantagens como a participação em feiras do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB) e do Programa Estadual, capacitações, auxílio para divulgar trabalhos e benefícios com instituições parceiras, como descontos na compra de matéria-prima.

Tutuca destacou a importância do trabalho da Secretaria Estadual neste momento de pandemia, onde muitas pessoas perderam seus empregos. Ele ressaltou que a pasta trata o artesanato como atividade importante na retomada do desenvolvimento econômico do estado.

“O governador Cláudio Castro nos deu a missão de planejar e preparar o estado para a retomada das atividades econômicas neste segundo semestre. Acredito que com o avanço da vacinação, vamos voltar a realizar eventos e entendemos que o desenvolvimento do artesanato está ligado ao turismo. Então estamos desenvolvendo novos roteiros, principalmente no interior, para gerar renda e emprego pós-pandemia”, afirmou Tutuca.

Para receber a Carteira Nacional do Artesão é preciso que a pessoa faça um pré-cadastro online, através do site: www.programadeartesanato.rj.gov.br

Se reinventando na crise



A artesã Ingrid Anne Mesquita representou os demais profissionais ao receber a primeira carteira por meio do programa estadual em Volta Redonda. Ela contou que sempre teve aptidão para o trabalho, mas que passou a atuar profissionalmente como artesã durante a pandemia.

“Trabalhava como gerente comercial e acabei demitida. Costumo dizer que me profissionalizar foi a oportunidade que a pandemia me deu. Com a Carteira Nacional de Artesão mostra que realmente o artesanato é uma profissão e me faz sentir honrada e valorizada como qualquer outra profissão”, disse Ingrid, revelando que chegou a receber uma proposta para voltar ao antigo emprego, mas preferiu seguir como empreendedora.



“Hoje consigo honrar com minhas responsabilidades financeiras com o artesanato e minha visão daqui para frente é ser instrutora, ensinar outras pessoas”, finalizou.