Publicado 25/05/2021 16:18

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 26, acontece a inauguração da Sede do Projeto Social 'Nós do Povo', o Centro de Convivência Sirlene Lacerda, no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. O trabalho social é realizado há mais de cinco anos dentro da comunidade. O antigo sonho da sede se torna realidade através de uma parceria com o Governo Municipal.

Também nesta quarta-feira, será realizada a reabertura do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Walter Burger, às 09h. Para reabertura do espaço, foram necessárias obras de revitalização e melhorias feitas em mutirão com o Projeto Social “Nós do Povo” e os próprios moradores da comunidade. Foram executadas também reformas nas salas do espaço social, auditório e área externa da unidade.

O vereador Rodrigo Ávila, nascido e criado na comunidade, falou sobre a importância do CRAS e do Projeto Nós do Povo. "Sempre fui usuário do CRAS e reconheço a importância para as famílias nestas duas inaugurações", disse.

O governo municipal informou que todos os protocolos de prevenção à covid-19 serão realizados.