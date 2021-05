Por O Dia

Publicado 27/05/2021 15:17

Volta Redonda - Famílias do bairro São Luiz e áreas próximas voltaram a ser atendidas pelos serviços do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Almir de Souza Lopes. A unidade social, instalada na Rua Edgar Nogueira, nº 87, foi reaberta na manhã desta quinta-feira, dia 27, pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC).

O centro de assistência também receberá moradores dos bairros Pinto da Serra e Candelária, que haviam sido alocados para o bairro Dom Bosco. Eles serão convocados para retornar à unidade.

“Estamos contatando as famílias pela listagem que está no Cras do Dom Bosco. Temos estrutura para atender até 2.500 famílias e queremos receber todos de volta aqui no Cras do São Luiz. Nossa unidade conta com uma equipe completa e, de imediato, vamos oferecer, além de todos os serviços do Cras, oficinas de customização. Nos próximos dias, faremos um levantamento com os usuários para saber quais são as atividades e oficinas de interesse da comunidade”, disse a coordenadora Gilvânia Prado.