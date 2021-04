Smac reabre Cras Santo Agostinho totalmente revitalizado Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 07:15

Volta Redonda - Os moradores do Santo Agostinho e bairros vizinhos voltaram a contar com os serviços do Centro de Referência à Assistência Social (Cras) Irmã Maria Luísa Sanches Lecaros. A unidade, que fica na Rua Itamaracá, nº 79, é a 14ª a retomar o atendimento à população desde janeiro 2021.

O centro social, que estava fechado, recebeu obras de revitalização nos dois andares da unidade. Os serviços realizados, em 15 dias, foram de pintura, limpeza de pisos, troca das janelas e portas e jardinagem.

A reabertura da unidade foi realizada na manhã de quinta-feira, dia 29, e contou com a presença do secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, equipe da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), vereadores e secretários municipais.

A cerimônia contou ainda com a presença da Irmã Bia Leal e a madre integrante da Congregação do Colégio Nossa Senhora do Rosário, Escravas do Divino Coração, ao qual a homenageada com o nome do CRAS fazia parte.

“Este Cras representa mais do que um trabalho. É um serviço, onde os funcionários daqui vão se doar, se entregar. Que seja um obra de Deus que acolha a todos que dela vão necessitar”, deseja a madre.

O Cras Santo Agostinho também atende moradores dos bairros Ilha Parque, Parque das Ilhas, Volta Grande I, II, III e IV. A unidade beneficia até cinco mil famílias e conta com equipe formada por coordenador, assistente social, psicólogo, administrativo, entrevistador e facilitadores de oficinas para atender à população.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os serviços oferecidos são: acompanhamento familiar; o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; cadastro para o Cadastro Único (CadÚnico) para participação dos programas do Governo Federal; concessão de benefícios eventuais, através de avaliação técnica, como cesta básica, auxílio funeral e aluguel social e oficinas de inclusão produtiva e de geração de renda.

A Smac divulgou a programação de reabertura dos Cras nos bairros: Açude, em 06 de maio; e Belo Horizonte, no dia 13 de maio; sempre quinta-feira, às 9h. A unidade de CRAS, no Centro de Artes e Esportes Unificados – Praça CEU, no Vila Rica/Tiradentes, que conta também com o Telecentro, instrumento de inclusão digital, será reaberto no dia 15 de maio, sábado, às 10h.

As reinaugurações dos CRAS seguem com a unidade do bairro Caieiras, no dia 17 de maio, segunda-feira; Verde Vale no dia 20 e São Luiz no dia 27; sempre às 9h.

Já oferecem atendimento à população as unidades de Cras dos bairros Retiro, Siderlândia, Vila Brasília, Voldac, Dom Bosco, São Sebastião, Água Limpa, Três Poços, Monte Castelo, Roma II, Rústico, São Carlos e Vila Americana.