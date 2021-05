Volta Redonda reabre Clínica da Dor no Estádio da Cidadania Divulgação

Publicado 29/05/2021 08:43

Volta Redonda - Moradores de Volta Redonda com dores crônicas poderão contar novamente com a Clínica da Dor. A clínica contará com a coordenação do fisioterapeuta João Paulo Gioseffi e vai funcionar no Acesso Azul, do Estádio da Cidadania. O espaço passa por obras e será reaberto no próximo dia 8, com atendimentos feitos por especialistas pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Entre os atendimentos que serão disponibilizados pela Clínica da Dor estão: RPG, Pilates e Osteopatia. O local integra o Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF), que funciona no Acesso Amarelo do Estádio da Cidadania.

Para ter acesso ao serviço, além de ser morador da cidade, o paciente precisa ser encaminhado pelo médico especialista do SUS.

Segundo a coordenadora do CEMURF, a fisioterapeuta Luciana Lopes, a mudança de endereço busca concentrar o atendimento com especialistas e minimizar os riscos de aglomeração na recepção do CEMURF, que continuará no Acesso Amarelo.

“Estamos reestruturando o serviço e completando com a Osteopatia, que é todo o diferencial. É importante frisar que esses serviços são de cunho terapêutico e não modalidades de longa permanência, como a musculação. O Pilates, por exemplo, é indicado ao paciente após uma avaliação interna de profissionais do CEMURF”, ressaltou Luciana.