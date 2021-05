Volta Redonda implanta projeto Coluna Reta Divulgação

Publicado 29/05/2021

Volta Redonda - O Serviço de Triagem Contínua para a prevenção da Escoliose Idiopática do adolescente, através do diagnóstico precoce será implantado em Volta Redonda, através das secretarias de Ação Comunitária, Saúde e Esporte e Lazer.



Destinado para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, o serviço tem propósito preventivo e será realizado nos Centros de Referências de Ação Social (CRAS) através de um levantamento de possíveis casos que serão encaminhados aos cuidados da equipe de triagem. Com o retorno das atividades esportivas e escolares a triagem será realizada também nesses locais.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, explicou que o objetivo é realizar uma grande busca ativa de crianças e adolescentes que desconhecem a doença.

“Queremos promover uma prevenção através do diagnóstico precoce. Para isso, vamos fazer essa triagem nas unidades dos CRAS e também em locais públicos. Vamos mobilizar uma equipe especializada e treinada para fazer exames físicos nesses adolescentes”, disse o secretário.

As triagens iniciaram nesta sexta-feira, dia 28, no CRAS Santo Agostinho e no CRAS Vila Americana. Já no dia 11 de junho, o serviço acontece no CRAS Vila Brasília, às 9hs, e no CRAS Retiro às 15hs.

Uma equipe externa vai atuar, no dia 19, na Avenida Amaral Peixoto, próximo ao viaduto, das 9hs às 16hs. Já no dia 20 a triagem acontece na Vila Santa Cecília, em baixo da biblioteca, das 9hs às 16hs;

O atendimento dos adolescentes avaliados pela triagem realizada nos CRAS será no dia 18, das 8hs às 17hs, na Policlínica da Cidadania, no Estádio Raulino de Oliveira, com um médico ortopedista e sua equipe. Os adolescentes que necessitarem de acompanhamento serão conduzidos a Policlínica com o transporte de micro-ônibus disponibilizado pela SMAC.

Segundo o médico responsável pelo projeto Coluna Reta, o ortopedista especialista em coluna, Juliano Coelho, os trabalhos vão começar em junho, que é o mês da Conscientização Mundial da Escoliose. O atendimento dos adolescentes que passaram pela triagem será todas às sextas-feiras, na Policlínica da Cidadania.

“O exame físico é rápido e o objetivo é de ampliar o serviço através de busca ativa contínua. Para isso vamos treinar equipes nas unidades de saúde para que elas possam identificar o problema e encaminhar para a Policlínica. Quanto mais cedo for diagnosticado, mais fácil é o tratamento. A escoliose causa uma deformidade inaceitável na coluna, falta de ar, além de problemas psicológicos”, concluiu o especialista.

A escoliose idiopática adolescente já atinge milhões de pessoas no Brasil e em todo mundo. O mês de junho foi escolhido para conscientizar sobre a importância de uma avaliação já na infância para que as possibilidades de êxito nos tratamentos sejam cada vez maiores.

A escoliose é um desvio lateral e rotacional da coluna vertebral que acontece no período do estirão do crescimento (9 aos 14 anos). Mais comum em meninas, a escoliose acomete em torno de 4% da população mundial segundo a Organização Mundial de Saúde. Quando em estágio avançado, causa deformidade estética inaceitável, falta de ar, limitação para atividades laborais e diversos problemas psicológicos.