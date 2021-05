Novos respiradores são entregues em Volta Redonda pela Federação Paulista de Futebol Divulgação

Publicado 28/05/2021 18:18 | Atualizado 28/05/2021 22:57

Volta Redonda - Na tarde desta sexta-feira, dia 28, a Prefeitura de Volta Redonda recebeu os 10 respiradores enviados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Os equipamentos já haviam sido entregues ao município no mês passado, mas apresentaram problemas e foram devolvidos para substituição.

O governo municipal informou que os novos aparelhos do fabricante CMOS DRAKE marca Ruah estão testados e garantem confiabilidade. A empresa, com sede em Minas Gerais, é conceituada no mercado de equipamentos hospitalares e tem como clientes hospitais brasileiros, como Hospitais Adventista de São Paulo, São Camilo e Presidente e Universidade de Marília, além de fornecer equipamentos para o Exército e Marinha.

Os ventiladores pulmonares foram doados ao município como contrapartida da Federação, após a cidade ter aceitado receber jogos do Campeonato Paulista de Futebol em março deste ano. Os respiradores vão equipar os leitos de UTI de tratamento da covid-19 já construídos pela prefeitura em parceria com empresários da cidade no anexo do Hospital Munir Rafful (HMMR), do Retiro.

Os novos respiradores se juntam aos outros já comprados para o anexo do Hospital do Retiro, assim como camas hospitalares e monitores cardíacos. Com a chegada de todos os equipamentos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai montar um total de 30 leitos de atendimento a pessoas com covid-19, sendo 25 de UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) e 5 de UI (Unidade Intermediária).

As obras deste setor do hospital do Retiro ficaram prontas no início do mês e foram construídas numa parceria com a Foa (Fundação Oswaldo Aranha) e teve participação importante dos empresários de Volta Redonda, capitaneada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

A diretora geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, destacou que com a chegada destes respiradores, o Hospital dá mais um passo importante para a reabertura dos leitos.

“Estamos completando os equipamentos necessários e a realizando, através de licitação, a compra dos utensílios para montar as enfermarias e UTI´s deste novo setor, que será considerado um novo hospital”, disse.

A diretora, aproveitou para falar da parceria com a Foa para o atendimento médico neste anexo.

“Esta importante parceria de contratação de médicos com a Fundação vai garantir o atendimento nestes leitos que serão destinados ao atendimento à covid-19. Temos urgência em disponibilizar estes leitos e estamos trabalhando muito para isso”, disse Márcia.

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, disse que os equipamentos vão ajudar a rede municipal de saúde atender mais pessoas que precisarem de tratamento da covid-19.

“Agradecemos muito a Federação Paulista de Futebol pela parceria e atenção dada em comprar os equipamentos”, disse Neto, frisando que após passar a pandemia, os leitos exclusivos da covid do HMR ficarão como patrimônio para a rede pública de saúde. Tenho muito a agradecer ao apoio dos empresários da cidade e a Foa. Muito em breve, este novo hospital vai começar a atender pacientes e salvar vidas”, afirmou Neto.