Estádio Raulino de Oliveira Franciele Bueno/PMVR

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 20:28

Rio - O município de Volta Redonda aceitou receber duas partidas do Campeonato Paulista, no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, após negociações com a Federação Paulista de Futebol e a doação de aparelhos para a criação de 10 leitos de UTI no município. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade. Os jogos são entre Corinthians e Mirassol nesta terça-feira, às 21h, e o jogo do Palmeiras e São Bento, que será realizado nesta quarta-feira (24), no mesmo local, às 21h30.

A decisão, no entanto, não contempla os jogos da Copa do Brasil. Depois da confirmação da CBF que Volta Redonda seria palco de três jogos da Copa do Brasil, a Prefeitura declarou que não receberá jogos da competição. O motivo do cancelamento das partidas é a necessidade de reduzir a circulação de pessoas na cidade durante o período da pandemia. Atualmente, de acordo com o último boletim epidemiológico, o município tem 506 mortes registradas, 21.480 casos confirmados e 2.845 pessoas em isolamento domiciliar.

Durante entrevista ao "Seleção Sportv", Antônio Francisco Neto, prefeito de Volta Redonda, falou sobre a doação e os custos do jogo. "Na verdade não tinha nem aluguel, o que o Corinthians e o Mirassol estão pagando será apenas a despesa do jogo. E, para o jogo do Palmeiras, a gente confia que essa ajuda que eles estão dando, com os respiradores e monitores de UTI, foi muito importante para o município de Volta Redonda. Nossa busca é sempre por salvar vidas e nós estamos trabalhando muito para isso. Achei de uma importância muito grande essa doação da FPF para o município de Volta Redonda".

Segundo a prefeitura, para a realização das partidas, todo o Estádio foi sanitizado antes do jogo e será também depois da partida. Além disso, os jogos seguem o protocolo "Jogo Seguro" da Federação Carioca de Futebol– que pede a testagem em todos os atletas e comissão técnica antes do jogo, aferição de temperatura na chegada ao estádio e disponibilização de álcool gel em todos os ambientes.

Rio tem a segunda maior fila de espera por um leito de covid



O estado do Rio alcançou, nesta segunda-feira, a segunda maior fila de espera por um leito de covid-19 nos hospitais públicos desde o início da pandemia , quando os números começaram a ser observados. O recorde foi registrado em maio do ano passado, quando houve a primeira onda da doença.

Ao todo, são 643 pessoas que aguardam por um leito nos hospitais do estado; 493 precisam de UTI e 150 de enfermaria.

No SUS, a taxa de ocupação no estado está em 85%, com 85% de ocupação na UTI e 66% na enfermaria. Outras 18 cidades estão com 100% de ocupação dos leitos de UTI na rede SUS, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

Em nota, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), confirmou a realização de dois jogos em função do recebimentos dos equipamentos para a montagem dos leitos. Confira:

"A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), confirma a realização de dois jogos do Campeonato Paulista de Futebol no Estádio Municipal Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania). As partidas são entre Corinthians e Mirassol nesta terça-feira, dia 23, às 21h, e o jogo do Palmeiras e São Bento, que será realizado nesta quarta-feira, dia 24, no mesmo local, às 21h30. Os jogos são do Campeonato Paulista de Futebol.



Em contrapartida por receber esses dois jogos, a Federação Paulista de Futebol vai doar equipamentos necessários para montagem de dez leitos de UTI (dez respiradores e dez monitores) para tratamento de pacientes com a Covid-19 em Volta Redonda".