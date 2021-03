Por O Dia

Publicado 23/03/2021 12:08 | Atualizado 23/03/2021 12:15

O estado do Rio alcançou nesta segunda-feira a segunda maior fila de espera por um leito de covid-19 nos hospitais públicos desde o início da pandemia , quando os números começaram a ser observados. O recorde foi registrado em maio do ano passado, quando houve a primeira onda da doença.Ao todo, são 643 pessoas que aguardam por um leito nos hospitais do estado; 493 precisam de UTI e 150 de enfermaria.No SUS, a taxa de ocupação no estado está em 85%, com 85% de ocupação na UTI e 66% na enfermaria.Outras 18 cidades estão com 100% de ocupação dos leitos de UTI na rede SUS, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.Confira abaixo os municípios que estão com 100% de ocupação:Bom Jesus do Itabapoana; Cordeiro; Iguaba Grande; Itaperuna; Magé; Miguel pereira; Miracema; Paraíba do Sul; Petrópolis; Rio das Ostras; São Sebastião do Alto; Sapucaia; Saquarema; Seropédica; Teresópolis; Três rios; Valença; Vassouras.