Publicado 20/03/2021 20:21

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde do Rio (SES) informou neste sábado que irá entregar 749.100 doses da vacina Coronavac a 92 municípios do estado. De acordo com a pasta, a entrega será feita na próxima segunda-feira (22). Grande parte (618 mil) é para a primeira dose da imunização das pessoas que possuem prioridade. Segundo a SES, esse é o maior lote distribuído às cidades fluminenses.

Serão enviadas ainda 10 mil doses da Oxford/Astrazeneca para 26 cidades que possuem comunidades quilombolas.



Rio passa dos 35 mil mortos pela doença

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 619.228 casos confirmados e 35.017 óbitos por coronavírus no estado . Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 944 novos casos e 187 mortes. Entre os casos confirmados, 576.513 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 85,9%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 68,1%.