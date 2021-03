Neste sábado, na praia de Copacabana, alguns poucos banhistas se arriscavam a um mergulho, mas eram orientados a sair por equipes da Guarda Municipal Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 17:26 | Atualizado 20/03/2021 17:35

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 619.228 casos confirmados e 35.017 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 944 novos casos e 187 mortes. Entre os casos confirmados, 576.513 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 85,9%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 68,1%.

Cláudio Castro discute possível fechamento da cidade

O governador em exercício, Cláudio Castro, irá se reunir neste sábado com representantes dos setores produtivos para discutir sobre um possível fechamento da cidade do Rio em decorrência da propagação do coronavírus e pelo aumento da fila de pacientes à espera de leitos em UTIs.

No dia 3 deste mês, a fila para os leitos de UTI continha 45 pessoas. Hoje, o número cresceu mais de 800%, chegando a 376 na sexta-feira (19).

Ontem, no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul, Castro teve uma reunião com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e com Axel Grael, prefeito de Niterói, para discutir sobre novas medidas para combater a doença. Paes propôs ampliação das regras de isolamento e menor circulação de pessoas pelas ruas, porém, não houve acordo.

"Não dá para se imaginar uma situação crítica na rede pública da cidade sem que o mesmo se repita nos demais municípios. Quero lembrar que todos os nossos leitos são regulados pelo governo do Estado, como deve ser em um sistema como o SUS. E assim desejamos manter", disse Eduardo em seu perfil oficial no Twitter.