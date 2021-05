Por iG

Publicado 30/05/2021 10:28

Na manhã deste sábado (29), a jornalista Maju Coutinho falou sobre sua relação com a maternidade no programa “É de Casa”, da TV Globo. Maju, que tem 42 anos, afirmou que não não tem data marcada para ser mãe e que pode viver essa experiência de outros jeitos.



"Às vezes eu dou declarações e pensam que eu estou fechada na questão. Não tem data marcada. Se vier naturalmente, lindo”, disse. Ela afirma que não descarta a opção de adotar uma criança.

Em seguida, ela diz que também está tranquila caso os filhos não estejam entre seus planos. “De repente não serei mãe desse jeito, mas posso ser mãe de projetos, mãe de sobrinhos, mãe dos netos do meu marido”, diz. Desde 2009, ela é casada com Agostinho Paulo Moura, que tem dois netos."Eu acho que a maternidade se desdobra de vários jeitos. Se vier a maternidade no estilo tradicional ficarei agraciada, serei feliz. Essas crianças que postam fotos comigo já me fazem um bem tão grande. Eu fico tão honrada que eu recebo muito carinho, é muita identificação e isso aí não tem preço", concluiu.