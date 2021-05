Frases de Gil do Vigor foram flagradas em protestos contra Bolsonaro Reprodução

Por iG

Publicado 30/05/2021 09:12 | Atualizado 30/05/2021 09:20

Neste sábado (29), manifestantes de todo Brasil organizaram protestos contra o presidente Jair Bolsonaro e as ações de seu governo na pandemia. Muitos famosos atenderam às manifestações ou postaram mensagens simpatizando com ela. Alguns manifestantes usaram frases de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, em cartazes e viralizaram.



Frases como “o Brasil tá lascado” até a “eu não vim do lixo para perder para basculho” foram flagradas em diversos protestos contra Bolsonaro.

No Twitter, o próprio Gil do Vigor curtiu e compartilhou um dessses cartazes e demonstrou apoio às manifestações. "Já está no cartaz mas para deixar claro, sou #29MForaBolsonaro", escreveu.

