Por O Dia

Publicado 29/05/2021 14:27

Repressão encerra ato contra Bolsonaro no Recife Reprodução Internet

Recife - A manifestação contra o governo do presidente Jair Bolsonaro deste sábado, no Recife, foi encerrada prematuramente. Segundo testemunhas, a Polícia Militar de Pernambuco usou bala de borracha e spray de pimenta para dispersar manifestantes. Uma vereadora do PT acabou sendo agredida durante o ato.Nas redes sociais, vídeos mostram a chegada da PM e o uso da força contra os manifestantes, que citam unanimemente que o ato era pacífico e respeitava o distanciamento social, embora desrespeitasse o decreto estadual que proibia aglomerações e limitava a população a sair de casa para atividades consideradas essenciais neste fim de semana.Liana Cirne, vereadora do PT, foi agredida por um policial em cena registrada por outros apoiadores da manifestação contra Bolsonaro neste sábado. Veja:Em suas redes sociais, Liana falou sobre o ocorrido. "Não me arrependo por um segundo do que fiz. Estou sendo criticada por ser impetuosa. Mas se tenho uma carteira de couro com um brasão da Câmara Municipal, é para isso que ele foi feito! O único carteiraço que vale a pena dar na vida! Fiz e faria de novo".