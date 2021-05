O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), durante depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Jefferson Rudy/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:13

O senador Flávio Bolsonaro (sem partido) compartilhou nesta sexta-feira, dia 28, trecho de uma transmissão ao vivo feita pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) endossando críticas à CPI da Covid e pedindo a convocação do pastor Silas Malafaia para depor na comissão.



Senadores governistas tentaram incluir a convocação do líder evangélico entre as pautas votadas nesta semana na CPI. Todavia, o presidente Omar Aziz (PSD-AM) vetou o requerimento.

O filho do presidente Bolsonaro, de forma irônica, nomeou a CPI de “CUVID” em postagem nas redes sociais.

Publicidade

A comissão parlamentar de inquérito atua no senado para investigar eventuais ações e omissões do governo federal que corroboraram com a crise sanitária causada pelo vírus da Covid-19 que já vitimou quase 460 mil brasileiros.