Após uma semana de aulas, rede pública de SP registra 77 casos de Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 14:16

O Ministério da Saúde definiu a antecipação da vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da educação e iniciou o cronograma paralelamente da população em geral por ordem decrescente de faixa etária. A pasta começará a enviar doses aos estados, de forma escalonada, para atender a esse público, juntamente com outros grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO).

A motivação da priorização dos profissionais da educação se deve aos impactos sociais ocasionados pela Covid-19 com a necessidade de volta às aulas presenciais. No caso dos profissionais da educação, a orientação é seguir essa ordem de prioridade: creches, pré-escolas, Ensino Fundamental, Ensino Médio, profissionalizantes e EJA e, na sequência, trabalhadores da educação do Ensino Superior.

Publicidade

Para além dos grupos prioritários, entre eles os profissionais da educação, o Ministério da Saúde também inicia paralelamente a vacinação da população geral, entre 18 e 59 anos. Isso porque estados e municípios relataram demanda diminuída dos grupos elencados no plano de vacinação.



Esse grupo poderá começar a ser imunizado de maneira escalonada e por faixas etárias decrescentes, desde que a vacinação dos grupos prioritários restantes seja mantida e cumprida, de acordo com a ordem estabelecida pelo PNO.