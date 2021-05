No total são mais de 48 lotes com itens como iPhones e relógios digitais, alguns lacrados na caixa Divulgação/Receita Federal

Por Brasil Econômico

Publicado 28/05/2021 11:56

Rio - A Receita Federal está leiloando itens apreendidos na divisão de Fortaleza. No total são mais de 48 lotes com itens como iPhones e relógios digitais, alguns lacrados na caixa.

Entre as possibilidades estão um kit com dois modelos Apple Watch Série 3 do relógio e um iPhone 11 64 GB com lance inicial de R$ 3.100. O mesmo padrão é encontrado em outro lote, com dois Apple Watch e um iPad, com lance inicial de R$ 3.500.

