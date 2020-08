Jornalista compra iPhone 11 e recebe pedras no lugar do celular

iPhone 11, que ela comprou pela internet por quase R$ 4,3 mil no site de uma grande empresa de varejo. Ao invés do smartphone de última geração, ela recebeu duas pedras. O caso aconteceu em Goiânia. Goiás - Uma jornalista foi surpreendida ao abrir a encomenda de um celular, um, que ela comprou pela internet por quase R$ 4,3 mil no site de uma grande empresa de varejo. Ao invés do smartphone de última geração, ela recebeu. O caso aconteceu em Goiânia.

Jornalista recebeu pedras no lugar do iPhone 11 de mais de R$ 4 mil

"A hora que abri veio essa caixa de outra marca de celular, que não é o celular que eu comprei, e aí dentro vieram esses dois pacotes. Na hora, eu não acreditei que isso estava acontecendo comigo. Abri os pacotes e tive uma surpresa: uma pedra em cada pacotinho", disse Monatha Nogueira, em entrevista ao Bom Dia Goiás, da TV Anhanguera, afiliada a Globo.

Ela entrou em contato com o site onde comprou um aparelho celular e relatou o problema. A empresa culpou a transportadora. A jornalista registrou um boletim de ocorrência e disse que nunca tinha passado por isso, mesmo fazendo com o costume de fazer várias compras na internet, inclusive em sites estrangeiros.



Um representante do site informou à Monatha que recolheria a embalagem com as pedras e depois disso ela receberia o celular que comprou dentro de um prazo de 10 dias.



No lugar do celular, aipim

O caso é semelhante ao do autônomo Renato Menezes, que mora no Lins, Zona Norte do Rio. Ele comprou um celular no mesmo site que a jornalista e recebeu uma mandioca no lugar

"Quando cai na mídia, só assim você é valorizado! Imagino várias pessoas que já passaram por isso ou por coisas piores, que ninguém nem sabe, pois não têm voz. Me senti representando muitas pessoas que já passaram por esse transtorno e por coisas piores. Gracas a Deus, deu tudo certo! Espero que agora as coisas possam melhorar para todos. Cada um fazendo a sua parte e não se calando, talvez as coisas possam melhorar", Renato escreveu em suas redes sociais.